Как рассказывают местные издания, подземные толчки магнитудой 7,6, поразившие Кахраманмарас, почувствовали в Адане, передает 24 Канал. В этот момент на месте находилась съемочная группа, которой и удалось запечатлеть афтершок на видео.

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Толчок произошел после землетрясения

К сожалению, афтершоки часто сопутствуют землетрясениям. На этот раз он был особенно жутким, ведь его зафиксировали на месте, где спасатели разбирали завалы. Так что если бы колебания были более мощными, могли обрушиться новые дома.

Афтершок при разборе завалов удалось запечатлеть: смотрите видео

Aftershocks from latest 7.6 magnitude quake to hit Kahramanmaras felt in Adana. TRT Haber was filming search and rescue operations when the tremor was felt #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/IFbqak5e6S — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 6, 2023

Что такое афтершок Если говорить упрощенно, то говорится о подземных толчках, последовавших за землетрясением. Следует понимать, что число этих афтершоков может возрастать в зависимости от энергии землетрясения. Таких афтершоков может быть несколько тысяч. А их амплитуда, как правило, на 1,2 меньше самого землетрясения. Напомним, что его магнитуда достигала 7,6.

Источник: Если говорить упрощенно, то говорится о подземных толчках, последовавших за землетрясением. Следует понимать, что число этих афтершоков может возрастать в зависимости от энергии землетрясения. Таких афтершоков может быть несколько тысяч. А их амплитуда, как правило, на 1,2 меньше самого землетрясения. Напомним, что его магнитуда достигала 7,6.Источник: Википедия

Как отмечают в изданиях, известно о по меньшей мере 2 824 зданиях, разрушенных землетрясениями. Людей, пострадавших из-за подземных толчков, продолжают доставать из-под завалов.

Что касается афтершоков, то после второго землетрясения их зафиксировали не менее 18. Магнитуда их достигала 5,7.

Кратко о землетрясениях в Турции