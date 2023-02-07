3-летний Миран находился под завалами дома более 20 часов. Спасателям удалось достать мальчика.
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В Турции спасли маленького мальчика
Как стало известно, 3-летний Миран находился под разрушенным зданием в Малатье 22 часа. Пожарные Сиваса спасли его и еще одного мужчину – 26-летнего Абдуллу.
После этого спасенных мальчика и мужчину госпитализировали в местную больницу. Поисково-спасательные работы по всему городу Малатья продолжаются непрерывно.
Мальчика достали из-под завалов / Скриншот
Также спасли мужчину / CNN TÜRK
Мощные землетрясения в Турции и Сирии: что известно
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Через 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один – магнитудой 6,3.
В результате стихии пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.
На сирийской стороне границы землетрясение разгромило контролируемые оппозицией регионы, где проживает около 4 миллионов человек.
В общей сложности количество раненых в двух странах возросло до 19 245 человек, погибших – до 4 214 человек.
В турецком городе Малатья, где землетрясение принесло масштабные разрушения, спасатели разбирают завалы в сложных погодных условиях.
- Одной из жертв стихийного бедствия стала сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса. Кроме женщины, погибли еще ее 11 детей и внуков.
Из-за трагедии в Турции Эрдоган объявил национальный 7-дневный траур.