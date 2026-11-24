Землетрус у Чернывецькій області 24 листопада / ShutterStock
В ночь на 24 ноября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 1,4 балла.
По данным Главного центра специального контроля, сейсмическая активность была зафиксирована сразу после полуночи – в 00:09.
популярные видео
Где зафиксировали землетрясение?
Согласно классификации землетрясений, эти толчки относятся к неощутимым. Поэтому они не должны были ощущаться населением.
В Главном центре специального контроля также обнародовали параметры сейсмического явления и его местоположение на карте.
В Черновицкой области произошло землетрясение / скриншот
Ранее, 10 ноября, подземные толчки также ощущались жителями сразу нескольких регионов Украины. В частности, о дрожании домов сообщали жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра. Некоторые люди сначала предполагали, что слышат взрывы, однако впоследствии выяснилось, что речь идет о сейсмической активности.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии3 комментария