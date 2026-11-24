По данным Главного центра специального контроля, сейсмическая активность была зафиксирована сразу после полуночи – в 00:09.

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Где зафиксировали землетрясение?

Согласно классификации землетрясений, эти толчки относятся к неощутимым. Поэтому они не должны были ощущаться населением.

В Главном центре специального контроля также обнародовали параметры сейсмического явления и его местоположение на карте.

В Черновицкой области произошло землетрясение / скриншот

Ранее, 10 ноября, подземные толчки также ощущались жителями сразу нескольких регионов Украины. В частности, о дрожании домов сообщали жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра. Некоторые люди сначала предполагали, что слышат взрывы, однако впоследствии выяснилось, что речь идет о сейсмической активности.