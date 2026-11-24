За інформацією Головного центру спеціального контролю, сейсмічну активність зареєстрували одразу після опівночі – о 00:09.

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Чи могли мешканці відчути землетрус?

За класифікацією землетрусів, ці поштовхи належать до невідчутних. Тож вони не мали відчуватися населенням.

У Головному центрі спеціального контролю також оприлюднили параметри сейсмічної події та її місце на карті.

У Чернівецькій області стався землетрус / скріншот

Раніше, 10 листопада, підземні поштовхи також відчували мешканці одразу кількох регіонів України. Зокрема, про тремтіння будинків повідомляли жителі Києва, Житомира, Вінниці та Дніпра. Деякі люди спершу припускали, що чують вибухи, однак згодом з'ясувалося, що йдеться про сейсмічну активність.