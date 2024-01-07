Через 5 дней после землетрясения: в Японии чудом спасли женщину из-под завалов

90-летнюю женщину нашли живой под завалами через пять дней после разрушительного землетрясения, произошедшего в центральной части Японии.

BBC пишет, что спасатели обнаружили женщину среди обломков двухэтажного дома. Отмечают, что женщина демонстрировала признаки жизни, но, вероятно, получила сильное переохлаждение.

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Первые 72 часа спасательной операции считаются критическими, ведь потом шансов найти людей живыми мало.

По данным общественного вещателя NHK, работе спасателей препятствовала влажная погода. При этом власти предупредили, что даже небольшой дождь может спровоцировать новые оползни.

Землетрясение унесло сотни жизней

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в понедельник, 1 января, на побережье Японского моря. Стихия разрушила города на отдаленном полуострове Ното. Из-за этого более 120 человек погибли, еще 200 – числятся пропавшими без вести.

Япония является одной из наиболее сейсмически активных стран мира, а активность вокруг полуострова Ното растет с конца 2020 года. За последние три года в регионе произошло более 500 малых и средних землетрясений.

К слову, президент США Джозеф Байден заявил, что он вместе со своей женой и первой леди Джилл молится о японском народе, пострадавшем от ужасного землетрясения. Он предложил Японии необходимую помощь для преодоления последствий бедствия.