В одном из регионов Украины произошло землетрясение

Вечером 26 августа в Украине произошло землетрясение. Украинцы его не ощутили.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении в Украине?

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в Раховском районе Закарпатской области около 18:44.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Его магнитуда составила 1,7 по шкале Рихтера. По классификации оно относится к неощутимым.

Где произошло землетрясение в Украине: смотрите на карте

Напомним, что это уже второе за август землетрясение в Карпатах. Предыдущее зафиксировали 8 августа в Черновицкой области. Толчки магнитудой 1,4 балла произошли около 19:40 вблизи села Испас, на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

К слову, недавно землетрясение произошло и в Полтавской области в Решетиловском районе. Магнитуда подземных толчков составила 2,7.

Ранее сообщалось, что катастрофические внезапные наводнения охватили Китай и Непал. Мощный оползень перекрыл реку Бхоте-Коши, из-за чего огромный поток воды двинулся вниз по течению из Китая в Непал. Ученые предполагают, что в долину мог обрушиться ледник, что вызвало или усугубило последствия оползня.

Уже известно о более чем 150 погибших, и эта цифра, вероятно, будет расти. Сотни туристов, среди которых не менее 47 американцев, считаются пропавшими без вести.