Сотни жертв и пострадавших: Марокко всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8

В африканской стране Марокко произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушилось немало зданий, а также, к сожалению, погибли и пострадали люди. Магнитуда колебаний составила около 6,8.

Собственно, в ночь на 9 сентября в 16 километрах от населенного пункта Талат было зафиксировано землетрясение в Марокко. Ссылаясь на СМИ 24 Канал информирует о том, что происходит в этой североафриканской стране.

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Последствия землетрясения в Марокко

Как пишет "Аль-Арабия" со ссылкой на министерство внутренних дел государства, по состоянию на утро 9 сентября известно о 296 погибших и 153 раненых в результате подземных колебаний в Марокко.

В официальном заявлении указано, что эпицентр землетрясения определен в Игхиле. Это провинция Аль-Хауз на юге Марокко.

Кроме того, известно, что власти страны привлекли все средства и возможности для помощи пострадавшим и близким, родным погибших.

В Марокко – разрушение из-за землетрясения: смотрите видео



Последствия землетрясения в Марокко / Фото со СМИ

В то же время ведомства здравоохранения Марокко призвали людей сдавать кровь, поскольку в ней нуждаются немало граждан, пострадавших из-за землетрясения.

Где расположена провинция, в которой произошло землетрясение в Марокко: смотрите на карте от Google maps



Что происходит в Марокко после землетрясения / Фото из СМИ

Обратите внимание! Самым большим городом от эпицентра землетрясения является Марракеш. Оно также ощутило подземные колебания.

К сожалению, в результате землетрясения обрушились несколько зданий в Марракеше, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Страшные последствия землетрясения в Марокко: смотрите видео

Предыдущие землетрясения в Марокко

В последний раз такое сильное землетрясение магнитудой 6,3 было в Марокко в 2004 году. Оно унесло жизни 628 человек и нанесло немалый вред.

Кроме того, в 1960 году сильные колебания фактически разрушили Агадир. В результате погибли 12 человек – это треть от населения города.



Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала