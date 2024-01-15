Движение земной коры ощущали в нескольких регионах России и Румынии. О разрушении или пострадавших нет информации.
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Толчки в России и Румынии
Российские СМИ со ссылкой на МЧС сообщают, что днем 15 января в Курумканском районе Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 балла. В то же время и в Иркутске ощущались толчки. Их интенсивность достигала 3 баллов. О жертвах и разрушениях информации не поступало.
Также в понедельник землетрясение было зафиксировано и в Румынии. Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли зафиксировал в сейсмической зоне Вранча толчки магнитудой 4,3. Эпицентр находился на глубине 72,8 километра.
Толчки могли ощутить жители вблизи таких городов:
- в 42 километрах к западу от Фокшан,
- в 67 километрах к востоку от Сфинта-Георге,
- в 68 километрах к северу от Бузеу,
- в 81 километре на север и восток от Брашова,
- в 93 километрах к югу от Бакэу,
- в 96 километрах юго-западнее Бирлада.
Также через пол часа в зоне Вранча произошло еще одно землетрясение на глубине 76,6 километра магнитудой 3,3 балла. Он зафиксирован в 43 километрах к западу от Фокшан.
Сильное землетрясение в Японии
- В первый день Нового года Японию всколыхнуло мощное землетрясение. Его зафиксировали у полуострова Ното на северо-западном побережье. После этого в Японии произошло еще более 50 подземных толчков.
- Геологическая служба назвала это землетрясение сильнейшим за последние 4 десятилетия. Сообщается, что власти пришлось эвакуировать около 100 тысяч человек в 9 префектурах на западном побережье острова Хонсю.
- По состоянию на понедельник, 8 января, известно о 161 погибшем. Число раненых возросло до 565, а пропавшими без вести считают еще 103 человека.