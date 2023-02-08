Анализируя ситуацию в стране, профессор Окан Туйсуз говорил, что землетрясение в Стамбуле неизбежно. Еще в 2006 году специалист, бывший тогда директором Евразийского института наук о Земле в Стамбульском техническом университете, предупреждал о риске гибели тысячи человек.

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Большинство Турции расположено на Анатолийской плите между двумя разломами – Северо-Анатолийским и Восточно-Анатолийским. Недалеко от Стамбула – Северо-Анатолийский разлом.

Мы знаем магнитуду. Мы знаем место. Мы не знаем только, когда именно это произойдет. Но существует 65% вероятность того, что Стамбул пострадает от землетрясения магнитудой 7,6 до 2030 года.

– заявил Окан Туйсуз.

По словам профессора, это очень высокая вероятность. Директор Евразийского института наук о земле в Стамбульском техническом университете рассказал также, что европейская часть Стамбула построена на мягком камне, северная и азиатская – на твердом старом камне.

"Вот почему богатые имеют свои виллы в районе Босфора (на севере – 24 Канал)", – объяснял Окан Туйсуз.

Стоит отметить, что Стамбул в 20 километрах от участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем. Именно это и вызывает опасность землетрясений.

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