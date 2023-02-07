Возле территории Украины зона Вранча, где все время происходят сильные сейсмические события, генерирующие сейсмические волны и порой выходящие на поверхность. Если они превышают пределы допустимого, то в таком случае возможны разрушения. Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера.

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Убивают не землетрясения, убивают дома: могут ли выдержать колебания украинские застройки

Кендзера уточнил, что на территории Украины есть государственные строительные компании, пользующиеся строительными нормами "Строительство в сейсмических районах Украины". Соответствующие нормы обновляются каждый год, над ними работает "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Именно он является инициатором введения этих норм в Украине еще со времен СССР.

Александр Кендзера подчеркнул, что благодаря этому институту в Украине достаточное количество специалистов, которые могут оценить все риски сейсмической зоны и предложить решение.

Землетрясения на территории Украины происходят всегда, происходили и будут происходить в будущем. Задача – учесть, какие сейсмические волны будут на тех или иных объектах. Это возможно,

– подчеркнул он.

Прежде всего, проверка показала, что все атомные станции, которые есть в Украине, выдержат максимальное землетрясение. Однако он не уверен, что все общественные постройки могут выдержать толчки. И проблема в недобросовестных заказчиках.

Кендзера подчеркнул, что государственные нормы должны быть исполнены всеми. Но, к сожалению, это не обязательный документ, а рекомендации. И не все к ним прислушиваются. По его словам, многие застройщики учитывают эти нормы при строительстве и в нашей стране действительно много домов, которые выдержат присущее для определенного региона землетрясение. Однако есть и недобродетели, которые не придерживаются этих рекомендаций и считают, что им это не нужно.

В развивающихся странах к этому относятся не совсем серьезно, и в результате это приводит к таким результатам, которые, к сожалению, мы наблюдаем в Турции,

– сказал он.

Заместитель директора Института геофизики НАН рекомендует, чтобы в Украине обязательно продолжали развиваться нормативные документы, которые будут давать информацию о том, какой уровень сейсмической опасности на той или иной территории страны и где будет описано, каким способом нужно защищаться от землетрясений разного характера.

Он уточнил, что если дом построен по всем нормам, то человеку не нужно никуда бежать. В таком случае достаточно соблюдать правила безопасности непосредственно в помещении.

Какие дома могут выдержать землетрясение

Инженер Дмитрий Макогон рассказал изданию "Хмарочос", что прежде всего землетрясения в Украине могут не выдержать старые и аварийные здания.

Новые здания, согласно карте, которой пользуются инженеры при расчете конструкций зданий и сооружений, в разных городах выдержат по-разному:

В Киеве новостройки выдержат землетрясение магнитудой 5 баллов,

Во Львове – 6 баллов,

В Одессе – 7 баллов.



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