Біля території України зони Вранча, де весь час відбуваються сильні сейсмічні події, які генерують сейсмічні хвилі й деколи вони виходять на поверхню. Якщо вони перевищують границі допустимого, то в такому випадку можливі руйнування. Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера.

До теми Одна область – під загрозою: де в Україні може трапитись землетрус

Вбивають не землетруси, вбивають будинки: чи можуть витримати коливання українські забудови

Кендзера уточнив, що на території України є державні будівельні компанії, які користуються будівельними нормами "Будівництво в сейсмічних районах України". Відповідні норми оновлюються щороку, над ними працює "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Власне саме він є ініціатором введення цих норм в Україні ще з часів СРСР.

Олександр Кендзера наголосив, що завдяки цьому інституту в Україні достатня кількість спеціалістів, які можуть оцінити всі ризики сейсмічної зони й запропонувати рішення.

Землетруси на території України відбуваються завжди, відбувалися і будуть відбуватися в майбутньому. Задача – врахувати, які сейсмічні хвилі будуть на тій чи інші об'єкти. Це можливо,

– наголосив він.

Насамперед перевірка показала, що усі атомні станції, які є в Україні, витримають максимальний землетрус. Проте він невпевнений, що всі громадські будівлі можуть витримати поштовхи. І проблема у недобросовісних замовниках.

Кендзера підкреслив, що державні норми мають бути виконані усіма. Але, на жаль, це не обов'язковий документ, а рекомендації. І не всі до них прислухаються. За його словами, багато забудовників враховують ці норми при будівництві й в нашій країні справді є багато будинків, які витримають притаманний для певного регіону землетрус. Проте є і недоброчесні замовники, які не дотримуються цих рекомендацій і вважають, що їм це непотрібно.

У країн, які розвиваються, до цього відносяться не зовсім серйозно, і в результаті це призводить до таких результатів, які, на жаль, ми спостерігаємо в Туреччині,

– сказав він.

Заступник директора Інституту геофізики НАН рекомендує, щоб в Україні обов'язково продовжували розвиватися нормативні документи, які будуть давати інформацію про те, який рівень сейсмічної небезпеки є на тій чи іншій території країни й де буде описано, яким способом потрібно захищатися від землетрусів різного характеру.

Він уточнив, що якщо будинок побудований згідно з усіма нормами, то людині непотрібно нікуди бігти. В такому випадку достатньо дотримуватись правил безпеки безпосередньо в приміщенні.

Які будинки можуть витримати землетрус

Інженер Дмитро Макагон розповів виданню "Хмарочос", що передусім землетруси в Україні можуть не витримати старі та аварійні будівлі.

Натомість нові будівлі, згідно з картою, якою користуються інженери при розрахунку конструкцій будинків і споруд, у різних містах витримають по-різному:

У Києві новобудови витримають землетрус магнітудою 5 балів,

У Львові – 6 балів,

В Одесі – 7 балів.



Зони інтенсивності землетрусів в Україні / Хмарочос