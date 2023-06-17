По данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass), сила землетрясения достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. Центральное сейсмологическое бюро Франции (BCSF) сообщило о толчках, силой 5,8.

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Землетрясение было не одно

Вечером сейсмическая активность наблюдалась в Сарте, Ла-Рошеле, Мэн и Луаре, Пуату, Бордо, Майене, Бретани, Дордоне, Атлантической Луаре и Вандее, Лимузене и в Туре. Более того, пошковхи чувствовали также в Париже. Сам же эпицентр размещался в Крам-Шабане на глубине 10 километров.

Однако, как сообщает Le Figaro, эти толчки были не последними. Так, с утра 17 июня, около 4:27, в том же районе французы почувствовали повторный толчок магнитудой 5 по шкале Рихтера.

Как отметил сейсмолог Янн Клингер, эта часть Франции поддерживает постоянную сейсмическую активность, однако двигается она не слишком часто.

Это остатки старых разломов, которые были активны очень давно. Они в основном расположены к югу от Армориканского массива. Итак, мы имеем эту остаточную активность,

– объяснил он.

Более того, стоит отметить, что в этой части государства редко случаются землетрясения с силой толчков в 5 и выше баллов. В последний раз такое сильное землетрясение было зафиксировано аж в 2019 году в Ардеше.

Не удивительно, что для многих жителей землетрясение такой силы стало сюрпризом. В частности, житель Ниора заявил, что толчки земли ощущались как подземный взрыв.

Дом, лестница, все дрожало, мы были очень напуганы, это было поразительно,

– написала жительница из Ниортез.

Десятки домов повреждены, сотни – остаются без света

В результате землетрясения сообщается о многочисленных материальных убытках в районе юго-западнее департамента Де-Севр. Там получили повреждения некоторые здания – в результате подземных толчков у них появились большие трещины. Такая же ситуация в Приморской Шаранте и Ниоре, где повреждения получили несколько десятков домов, в частности, несколько церквей и общественных зданий.

Стоит отметить, что пожарные сочли десяток домов непригодными для проживания из-за трещин на несущих стенах.

Как отметил префект Приморской Шаранты Николас Бассельер, жители треснувших домов не смогут вернуться туда сразу. Чтобы защитить треснувшие здания и укрыть жителей, работали жандармы и 80 пожарных. В то же время сотни эвакуированных самостоятельно нашли временное жилье.

Другим последствием землетрясения в этом районе послужили аварийные повреждения линии электропередачи. Поэтому без света было более тысячи домов, а по состоянию на утро субботы обесточенными оставались 400 домов.

После этих подземных толчков премьер-министр Элизабет Борн выразила "полную солидарность с населением", пострадавшим от землетрясения. Также она отметила, что государство "обеспечит, чтобы каждый имел доступ к переселению", если это необходимо.

Более того, она рассказала, что сейчас десяток домов "априори уже непригодны для проживания", а несколько десятков – предмет "исследования, чтобы люди могли вернуться в свои дома".

Также сообщается, что один человек пострадал в Де-Севре. Он получил легкие телесные повреждения.

Последствия землетрясения во Франции / Фото из соцсетей