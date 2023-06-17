За даними Національної мережі сейсмічного моніторингу (Renass) сила землетрусу сягнула 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Натомість Центральне сейсмологічне бюро Франції (BCSF) повідомило про поштовхи, силою 5,8.

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Землетрус був не один

Загалом ввечері сейсмічна активність спостерігалася у Сарті, Ла-Рошелі, Мен і Луарі, Пуату, Бордо, Майєні, Бретані, Дордоні, Атлантичній Луарі та Вандеї, Лімузені та у Турі. Ба більше, пошковхи відчували також у Парижі. Сам же епіцентр розташовувався у Крам-Шабані на глибині 10 кілометрів.

Однак, як повідомляє Le Figaro, ці поштовхи були не останніми. Так, зранку 17 червня, близько 4:27, в тому ж районі французи відчули повторний поштовх магнітудою 5 за шкалою Ріхтера.

Як зазначив сейсмолог Янн Клінгер, ця частина Франції підтримує постійну сейсмічну активність, однак рухається вона не дуже часто.

Це залишки старих розломів, які були активними дуже давно. Вони в основному розташовані на південь від Армориканського масиву. Отже, ми маємо цю залишкову активність,

– пояснив він.

Ба більше, варто зазначити, що у цій частині держави рідко трапляються землетруси з силою поштовхів у 5 та вище балів. Востаннє такий сильний землетрус був зафіксований аж у 2019 році в Ардеші.

Тож не дивно, що для багатьох жителів землетрус такої сили став сюрпризом. Зокрема, мешканець Ніора заявив, що поштовхи землі відчувалися наче підземний вибух.

Будинок, сходи, все тремтіло, ми були дуже налякані, це було вражаюче,

– написала жителька з Ніортез.

Десятки будинків пошкоджені, сотні – залишаються без світла

Внаслідок землетрусу повідомляється про численні матеріальні збитки в районі на південний захід від департаменту Де-Севр. Там зазнали пошкоджень деякі будівлі – внаслідок підземних поштовхів у них появилися великі тріщини. Така ж ситуація у Приморській Шаранті та Ніорі, де пошкоджень зазнали кілька десятків будинків, зокрема, кілька церков та громадських будівель.

Варто зазначити, що пожежники визнали десяток будинків непридатними для проживання через тріщини на несучих стінах.

Як зазначив префект Приморської Шаранти Ніколас Басельєр, мешканці тріснутих будинків не зможуть повернутися туди відразу. Щоб захистити тріснуті будівлі та укрити мешканців, працювали жандарми та 80 пожежників. Натомість сотні евакуйованих самостійно знайшли тимчасове житло.

Іншим наслідком землетрусу у цьому районі стали аварійні пошкодження лінії електропередачі. Через це в без світла були більше тисячі будинків, а станом на ранок суботи знеструмленими залишалися 400 будинків.

Після цих підземних поштовхів прем’єр-міністр Елізабет Борн висловила "повну солідарність із населенням", яке постраждало від землетрусу. Також вона зазначила, що держава "забезпечить, щоб кожен мав доступ до переселення", якщо це необхідно.

Ба більше, вона розповіла, що наразі десяток будинків "апріорі вже непридатні для проживання", а кілька десятків – є предметом "дослідження, щоб люди могли повернутися до своїх домівок".

Також повідомляється, що одна людина постраждала у Де-Севрі. Вона зазнала легких тілесних ушкоджень.

Наслідки землетрусу у Франції / Фото з соцмереж