Землетрус відчули жителі островів Шикотан і Кунашир. Про це повідомляють Російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Жителі Курильських островів відчули коливання земної кори
У мнс Росії повідомили, що 21 травня о 20:30 за місцевим часом на Курильських островах стався землетрус. За словами росіян, епіцентр землетрусу був за 30 кілометрів на південний захід від села Малокурильське, що на острові Шикотан, а також на глибині близько 41 кілометра.
Пропагандисти наголосили, що постраждалих та руйнувань внаслідок землетрусу нібито немає. Крім цього, жодну тривогу чи евакуацію з населених пунктів острова росіяни не проводили.
У Росії кожен день трапляються надзвичайні ситуації
- Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому показали, як жителі російського міста Чита живуть у бараках й викидають свої випорожнення навпроти будинку. Туалети у деяких районах міста просто відсутні.
- Одна з героїнь сюжету зізналася, що за 25 років життя жодного разу не ходила там до туалету, оскільки його просто немає. Також вона боїться провалитися у дірку у вуличному санвузлі.
- На початку війни українці дивувалися факту, що деякі росіяни не знали про існування унітазів. Жителі Чернігівської області, які пережили окупацію, розповіли, як російські загарбники дивувались туалету в будинку.