Землетрясение почувствовали жители островов Шикотан и Кунашир. Об этом сообщают Российские СМИ, передает 24 Канал.
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Жители Курильских островов почувствовали колебания земной коры
В мнс России сообщили, что 21 мая в 20:30 по местному времени на Курильских островах произошло землетрясение. По словам россиян, эпицентр землетрясения был в 30 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, а также на глубине около 41 километра.
Пропагандисты подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения якобы нет. Кроме этого, никакой тревоги или эвакуации из населенных пунктов острова россияне не проводили.
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