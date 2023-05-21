Землетрясение почувствовали жители островов Шикотан и Кунашир. Об этом сообщают Российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также В российском Белгороде снова неспокойно: после взрывов вспыхнул пожар

Жители Курильских островов почувствовали колебания земной коры

В мнс России сообщили, что 21 мая в 20:30 по местному времени на Курильских островах произошло землетрясение. По словам россиян, эпицентр землетрясения был в 30 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, а также на глубине около 41 километра.

Пропагандисты подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения якобы нет. Кроме этого, никакой тревоги или эвакуации из населенных пунктов острова россияне не проводили.

Обратите внимание! Территория Южных Курильских островов, включающая Шикотан и Кунашир, еще после Второй Мировой войны оккупировал Советский Союз. После распада СССР острова фактически незаконно остались в составе России. Однако Япония неоднократно оспаривала такие действия страны-агрессорки и просила вернуть Курилы под свою юрисдикцию. Верховная Рада также признала Южные Курильские острова исконной территорией Японии и пообещала содействовать тому, чтобы этот вопрос обсуждали на международном уровне.

В России каждый день случаются чрезвычайные ситуации