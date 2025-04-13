О последствиях землетрясений пока не известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно о землетрясениях в Таджикистане и Мьянме
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье в Таджикистан на глубине 16 километров. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.
В Мьянме также произошло землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части страны.
Детали относительно последствий бедствия пока не уточняли.
Смертоносные землетрясения в Мьянме
- Сокрушительные землетрясения в пятницу, 28 марта, всколыхнули Мьянму и Таиланд.
- В Бангкоке в 13:30 (около 8:30 по киевскому времени) зафиксировали сокрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Оно произошло на глубине 10 километров. Его эпицентр был в соседней Мьянме, которая также сильно пострадала. Кроме того, толчки почувствовали в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.
- По данным государственных СМИ Мьянмы, количество жертв землетрясения возросло до 3354 человек.
- Еще около 4850 – получили ранения. Людей лечат под открытым небом, опасаясь обвала зданий.
- Также 220 человек считается пропавшими без вести. Поиски могут осложниться дождями, нетипичными для сезона, которые прогнозируют на 6 – 11 апреля.
- В Таиланде погибли 22 человека, 35 – получили ранения, а почти 80 – считаются пропавшими без вести.