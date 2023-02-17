Причина этого "чуда" проста и в то же время не очень - в городе были запрещены незаконные застройки. Такую политику вел мэр Оккеш Эльмасоглу, которого теперь считают героем.

Обратите внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до почти 44 тысяч

Проблема незаконных застроек, которой нет в Эрзине

С тех пор как Реджеп Эрдоган у власти в Турции, в стране и существует проблема массовых незаконных застроек. Аналитики и эксперты неоднократно предупреждали, что это приведет к катастрофическим последствиям, которые сейчас и есть – в Турции разрушительные землетрясения унесли по меньшей мере 38 тысяч жизней.

Большинство разрушенных землетрясением зданий было построено за время пребывания Эрдогана у власти. Его правительство неоднократно объявляло амнистии незаконных застроек.

Однако в городе Эрзин была жесткая политика по строительству – это была четкая позиция мэра Оккеша Эльмасоглу, который не позволил построить ни одной незаконной застройки в городе. Часто его с насмешками пытались упрекнуть в чрезмерной честности, особенно родственники, которым он тоже не разрешал таких вещей, однако теперь его считают героем. Сам Эльмасоглу не считает свои действия геройскими, а то, что город уцелел – не считает чудом, потому что уверен, что просто делал то, что и должен был – соблюдать законы, в том числе стандарты строительства.

В Эрзине нет никаких высоток – жилые дома там не выше 4-х этажей, а в общей сложности здания выше 8-ми этажей не найти. В городе проживает 41 тысяч человек и никто не пострадал от землетрясения. Только несколько домов получили незначительные повреждения.

Нурдаги будут строить заново

Тем временем власти Турции приняли решение о полный снос города Нурдаги, в котором до землетрясений проживало 17 тысяч человек. Ни одно здание в городе не подлежит восстановлению.

Поэтому сейчас там продолжаются финальные этапы поисково-спасательных операций, после чего Нурдаги, а скорее руины города снесут и будут строить город заново.