Начи Гьорюр – доктор геологических наук – заявил, что именно в направлении Аданы могла освободиться энергия от предыдущих землетрясений. Сейсмолог предупредил: она не полностью развеивается в атмосфере.
Обратите внимание В Иране произошло мощное землетрясение
Когда в каком-то месте происходит землетрясение, часть высвободившейся энергии также передается на север-юг, например, согласно масштабу этого разлома, часть ее передается на север, а часть – на юг,
– говорится в сообщении.
Герюр добавил, что еще после первого землетрясения в Кахраманмараше предупредил: следует обратить внимание на территорию региона Хатай. Впоследствии там произошло землетрясение.
Землетрясение произошло в Исландии
Февраль 2023 года начался с серии мощных землетрясений. Они унесли жизни тысяч людей. По состоянию на 21 февраля продолжают появляться сообщения о землетрясениях. В частности, зафиксировали землетрясение в Исландии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Толчки зафиксировали на глубине 10 км. Магнитуда – 4,8.