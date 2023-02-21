Начи Гьорюр – доктор геологических наук – заявил, что именно в направлении Аданы могла освободиться энергия от предыдущих землетрясений. Сейсмолог предупредил: она не полностью развеивается в атмосфере.

Обратите внимание В Иране произошло мощное землетрясение

Когда в каком-то месте происходит землетрясение, часть высвободившейся энергии также передается на север-юг, например, согласно масштабу этого разлома, часть ее передается на север, а часть – на юг,

– говорится в сообщении.

Герюр добавил, что еще после первого землетрясения в Кахраманмараше предупредил: следует обратить внимание на территорию региона Хатай. Впоследствии там произошло землетрясение.

Важно! 20 февраля землетрясение всколыхнуло провинцию Хатай. Впоследствии местные власти сообщили, что в регионе – угроза цунами.

Землетрясение произошло в Исландии

Февраль 2023 года начался с серии мощных землетрясений. Они унесли жизни тысяч людей. По состоянию на 21 февраля продолжают появляться сообщения о землетрясениях. В частности, зафиксировали землетрясение в Исландии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Толчки зафиксировали на глубине 10 км. Магнитуда – 4,8.