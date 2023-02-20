Напомним, что этот регион является одним из наиболее пострадавших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля.

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Как поступить в случае цунами: пошаговая инструкция

Землетрясение произошло около 19:00 по киевскому времени в районе Дефне провинции Хатай. Землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, было на глубине 16,7 километра.

Кроме того, в 19:07 по Киеву в районе Самандага в этой же провинции произошел афтершок магнитудой 5,8 на глубине 7 километров.

Местные СМИ сообщают, что подземные толчки повлекли за собой обрушение некоторых поврежденных зданий. О пострадавших сообщениях пока не было.

На фоне последних новостей СМИ выпустили предупреждение об угрозе цунами. Людей предупреждают, чтобы они отошли от побережья и перебрались на повышение, имея в виду холм. Также опубликовали пошаговую аннотацию, что следует делать в случае цунами.



Как действовать в случае цунами / Фото EMSC

Обратите внимание! В результате разрушительного землетрясения в Турции на некоторых участках территорий появились разломы. В сети опубликовали впечатляющие кадры из Хатая. Огромные ущелья достигают ширины 200 метров, глубина составляет около 30 метров.

Разрушительное землетрясение 6 февраля: главное