Об этом сообщили в ряде турецких СМИ и Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
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В Турции произошло землетрясение
В районе города Самандаг в Хатае 20 февраля произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов.
Земля ускользала у нас из-под ног. Мы были в палаточном городке, нас невероятно трясло. Во многих местах люди топят печи. Дети были очень напуганы,
– сообщил корреспондент CNN TÜRK Бусе Девирен.
По его словам, это было невероятно сильное землетрясение – не похожее на афтершок.
"Сейчас здесь полно дыма. Наверное, те здания, которые до сих пор не рухнули, упали", – подытожил Девирен.