Об этом сообщили в ряде турецких СМИ и Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

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В Турции произошло землетрясение

В районе города Самандаг в Хатае 20 февраля произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов.

Земля ускользала у нас из-под ног. Мы были в палаточном городке, нас невероятно трясло. Во многих местах люди топят печи. Дети были очень напуганы,

– сообщил корреспондент CNN TÜRK Бусе Девирен.

По его словам, это было невероятно сильное землетрясение – не похожее на афтершок.

"Сейчас здесь полно дыма. Наверное, те здания, которые до сих пор не рухнули, упали", – подытожил Девирен.