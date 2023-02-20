Видео снято в провинции Хатай, близ города Антакья. Огромные ущелья достигают ширины 200 метров, а глубина составляет около 30 метров.

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Последствия землетрясения в Турции

Отметим, что Антакья расположен на северном крае разлома Мертвого моря. Образовавшиеся в регионе трещины проходят в 20 километрах вдоль западной границы Сирии.

После землетрясения образовалась гигантская трещина: смотрите видео

Напомним, что 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявили чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Обратите внимание! За информацией Reuters, по состоянию на 19 февраля в результате землетрясения погибли более 46 тысяч человек. Ожидается, что количество жертв возрастет.

Землетрясение в Турции и Сирии: главные новости