Відео знято у провінції Хатай, що неподалік міста Антак’я. Величезні ущелини досягають ширини 200 метрів, глибина становить близько 30 метрів.

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Наслідки землетрусу в Туреччині

Зазначимо, що Антак’я розташований на північному краї розлому Мертвого моря. Тріщини, які утворилися у регіоні, проходять за 20 кілометрів вздовж західного кордону Сирії.

Після землетрусу утворилася гігантська тріщина: дивіться відео

Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. У десяти провінціях Туреччини оголосили надзвичайний стан, він діятиме три місяці.

Зверніть увагу! За інформацією Reuters, станом на 19 лютого внаслідок землетрусу загинули понад 46 тисяч людей. Очікується, що кількість жертв зросте.

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