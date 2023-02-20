Нагадаємо що цей регіон є одним із найбільш постраждалих внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого.

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Як діяти у разі цунамі: покрокова інструкція

Землетрус стався близько 19:00 за київським часом у районі Дефне провінції Хатай. Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, був на глибині 16,7 кілометра.

Крім того, о 19:07 за Києвом у районі Самандаг у цій же провінції стався афтершок магнітудою 5,8 на глибині 7 кілометрів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.

На тлі останніх новин ЗМІ випустили попередження про загрозу цунамі. Людей попереджають, аби вони відійшли від узбережжя і перебралися на підвищення, маючи на увазі пагорб. А також опублікували покрокову інструкцію, що слід робити у випадку цунамі.



Як діяти у випадку цунамі / Фото EMSC

Зверніть увагу! Внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині на деяких ділянках територій з'явилися розломи. У мережі опублікували вражаючі кадри з Хатаю. Величезні ущелини досягають ширини 200 метрів, глибина становить близько 30 метрів.

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