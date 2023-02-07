Землетрясения происходят по всей планете, в частности, в Украине тоже. Об этом рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.

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Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция. В то же время землетрясения могут быть,

– предупредил сейсмолог.

Опасная зона

По словам Кендзеры, для Украины опасна так называемая зона Вранча. Землетрясения происходят на больших глубинах – до 180 км. Отголоски от них доходят до Украины и даже еще дальше. В частности, может дойти и до России.

Однако специалисты научились вычислять, как они могут влиять на территорию Украины и учитывать их. Отдельно сейсмолог подчеркнул, что зона Вранча никакого влияния на произошедшие в Турции и Сирии землетрясения не имеет. Там другие источники энергии.

Землетрясения в Украине

Отметим, в Украине иногда случаются землетрясения. Однако они достаточно слабы, поэтому могут не ощущаться.

К примеру, 23 декабря на Буковине произошло землетрясение мангитудой 3,0 по шкале Рихтера. Выразительнее всего его почувствовали жители города Новоднестровск.

Относительно сильное землетрясение было 23 сентября 2021 года на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Магнитуда достигла 4,3 балла, центр был в 15 километрах от Черткова, но люди испытывали толчки в радиусе 100 километров.