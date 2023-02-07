Землетруси відбуваються по всій планеті, зокрема, в Україні – теж. Про це розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.

До теми Чи можна передбачити землетрус в Україні та чи є ризик для наших АЕС: інтерв'ю з сейсмологом НАН

Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина. Водночас землетруси можуть бути,

– попередив сейсмолог.

Небезпечна зона

За словами Кендзери, для України небезпечною є так звана зона Вранча. Землетруси відбуваються на великих глибинах – до 180 кілометрів. Відгомін від них доходить до України та навіть ще далі. Зокрема, може дійти й до Росії.

Однак фахівці навчилися вираховувати, як вони можуть впливати на територію України, й враховувати їх. Окремо сейсмолог наголосив, що зона Вранча ніякого впливу на землетруси, які відбулися у Туреччині та Сирії, не має. Там інші джерела енергії.

Землетруси в Україні

Зазначимо, в Україні деколи трапляються землетруси. Однак вони досить слабкі, тому можуть не відчуватись.

Наприклад, 23 грудня на Буковині стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ.

Відносно сильний землетрус був 23 вересня 2021 року на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей. Магнітуда сягнула 4,3 бала, центр був за 15 кілометрів від Чорткова, але люди відчували поштовхи у радіусі 100 кілометрів.