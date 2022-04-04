Да, украинским военным удалось ликвидировать майора и подполковника. Один из солдат был заместителем командира батальона.

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Уничтоженные оккупанты

Заместитель командира батальона, старший лейтенант Александр Емцов из Краснокаменской Читинской области.

Лейтенант Никита Ильин

Командир танкового свода, лейтенант Юрий Дайнзанов

Командир инженерно-технического батальона, майор Сергей Аверьянов из Волжской Волгоградской области.

Комендант военной милиции Самары, подполковник Георгий Петрунин.

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Земля вам бетоном, твари! – лаконично написали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним , по состоянию на сегодняшний день, 4 апреля украинские военные уничтожили более 18 300 оккупантов.