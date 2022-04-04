Да, украинским военным удалось ликвидировать майора и подполковника. Один из солдат был заместителем командира батальона.

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Уничтоженные оккупанты

  • Заместитель командира батальона, старший лейтенант Александр Емцов из Краснокаменской Читинской области.
  • Лейтенант Никита Ильин
  • Командир танкового свода, лейтенант Юрий Дайнзанов
  • Командир инженерно-технического батальона, майор Сергей Аверьянов из Волжской Волгоградской области.
  • Комендант военной милиции Самары, подполковник Георгий Петрунин.

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Фото Стратком ВСУ

Земля вам бетоном, твари! – лаконично написали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 4 апреля украинские военные уничтожили более 18 300 оккупантов.

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