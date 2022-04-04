Так, українським військовим вдалось ліквідувати майора та підполковника. Один з вояк був заступником командира батальйону.

До теми Не вірять "офіційній" статистиці: окупанти, які вижили в Україні, масово звільняються з армії

Знищені окупанти

Заступник командира батальйону, старший лейтенант Олександр Ємцов з Краснокам’янська Читінської області.

Лейтенант Нікіта Ільїн

Командир танкового зводу, лейтенант Юрій Дайнзанов

Командир інженерно-технічного батальйону, майор Сергій Авер’янов з Волзького Волгоградської області.

Комендант військової поліції Самари, підполковник Георгій Петрунін.

Фото Стратком ЗСУ

Фото Стратком ЗСУ

Фото Стратком ЗСУ

Фото Стратком ЗСУ

Фото Стратком ЗСУ

Земля вам бетоном, тварюки! – лаконічно написали у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 квітня українські військові знищи понад 18 300 окупантів.

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