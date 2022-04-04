Так, українським військовим вдалось ліквідувати майора та підполковника. Один з вояк був заступником командира батальйону.
До теми Не вірять "офіційній" статистиці: окупанти, які вижили в Україні, масово звільняються з армії
Знищені окупанти
- Заступник командира батальйону, старший лейтенант Олександр Ємцов з Краснокам’янська Читінської області.
- Лейтенант Нікіта Ільїн
- Командир танкового зводу, лейтенант Юрій Дайнзанов
- Командир інженерно-технічного батальйону, майор Сергій Авер’янов з Волзького Волгоградської області.
- Комендант військової поліції Самари, підполковник Георгій Петрунін.
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Земля вам бетоном, тварюки! – лаконічно написали у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 квітня українські військові знищи понад 18 300 окупантів.
Зверніть увагу – назвали міста, які зараз на меті у Путіна