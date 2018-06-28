Земля Холодницкого: антикоррупционный прокурор объяснил, откуда у него земельные участки

По данным Центра противодействия коррупции, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья получили шесть земельных участков под Киевом. Холодницкий объяснил, что только воспользовался своим законным правом.

Конституция Украины гарантирует равенство перед законом всех граждан. В Земельном кодексе указано, что каждый гражданин имеет право на бесплатный клочок украинской земли. Однако, оказывается, что на самом деле перед законом равны не все.

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Назар Холодницкий и члены его семьи получили земельные участки в селе Михайловка-Рубежовка, что в 16 километрах от Киева общей площадью 33 сотки. По информации Центра противодействия коррупции, семье антикоррупционного прокурора выделили под бесплатную приватизацию. Дом в этом селе на земле аналогичной площади продается по цене до 40 тысяч долларов США. Земля в поле стоит 500 долларов за сотку. Землю под застройку продают за 1000 долларов США и более.

Село Михайловка-Рубежовка возле Киева

В сельском совете говорят, что участок действительно может получить любой. При условии, что он свободный и депутаты проголосуют. Однако сейчас в приоритете бойцы и их семьи. Семья же Холодницого получила свои участки еще при прошлом руководстве. Интересно, что расположены они в районе, в прокуратуре которого ранее работал Холодницкий.

Это были другие люди. Но они были опытные, не думаю что ... Может быть, было поручение. не хочу говорить за других людей, я не имею морального права, потому что не присутствовала, когда это происходило,

– заявила секретарь сельского совета Михайловки-Рубежовки Екатерина Пасюк.

Еще два участка принадлежат Назару Холодницкому, их он указал в своей декларации. Находятся они в селе Белогородка, что в десяти километрах от Киева. Здесь не знают, выдали ли ему землю или сам купил. "Ничего не могу сказать, информации у меня нет. Потому что приступил я к исполнению своих обязанностей в 2015 году. С тех пор земельных участков на господина Холодницкого или других лиц с такой фамилией мы не выдавали", – сообщил сельский голова Белогородки Максим Зуев .

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В Колонщине еще один клочок земли принадлежит сестре Холодницкого, которая уже 20 лет живет в Италии. В сельсовете здесь также отмечают, что таких участков не выдавали. В селе Ходосовка, которое уже не входит в район, где работал Назар Холодницкий, также есть участок, принадлежащий семье антикоррупционного прокурора.

У меня нет элитной недвижимости, недвижимости в центре Киева у меня нет, у меня есть земельный участок, на который я имел право по закону. И я воспользовался. Еще начиная с 2009 года пробовал те заявления писать и получил аж 10 и 12 соток. Не о чем говорить,

– объяснил Назар Холодницкий.

Тоже самое говорит он и об участках сестры. Формально – нарушение закона отсутствует. Скорее, конфликт интересов. Вопрос, почему именно семья чиновника имеет так много земли – остается открытым.