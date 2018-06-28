17:12
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Земля Холодницкого: антикоррупционный прокурор объяснил, откуда у него земельные участки

93 Читати новину українською

По данным Центра противодействия коррупции, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья получили шесть земельных участков под Киевом. Холодницкий объяснил, что только воспользовался своим законным правом.

Конституция Украины гарантирует равенство перед законом всех граждан. В Земельном кодексе указано, что каждый гражданин имеет право на бесплатный клочок украинской земли. Однако, оказывается, что на самом деле перед законом равны не все.

Читайте также: Семья Холодницкого бесплатно получила полгектара земли под Киевом, – Центр противодействия коррупции

Назар Холодницкий и члены его семьи получили земельные участки в селе Михайловка-Рубежовка, что в 16 километрах от Киева общей площадью 33 сотки. По информации Центра противодействия коррупции, семье антикоррупционного прокурора выделили под бесплатную приватизацию. Дом в этом селе на земле аналогичной площади продается по цене до 40 тысяч долларов США. Земля в поле стоит 500 долларов за сотку. Землю под застройку продают за 1000 долларов США и более.

Село Михайловка-Рубежовка возле Киева

В сельском совете говорят, что участок действительно может получить любой. При условии, что он свободный и депутаты проголосуют. Однако сейчас в приоритете бойцы и их семьи. Семья же Холодницого получила свои участки еще при прошлом руководстве. Интересно, что расположены они в районе, в прокуратуре которого ранее работал Холодницкий.

Это были другие люди. Но они были опытные, не думаю что ... Может быть, было поручение. не хочу говорить за других людей, я не имею морального права, потому что не присутствовала, когда это происходило,
– заявила секретарь сельского совета Михайловки-Рубежовки Екатерина Пасюк.

Еще два участка принадлежат Назару Холодницкому, их он указал в своей декларации. Находятся они в селе Белогородка, что в десяти километрах от Киева. Здесь не знают, выдали ли ему землю или сам купил. "Ничего не могу сказать, информации у меня нет. Потому что приступил я к исполнению своих обязанностей в 2015 году. С тех пор земельных участков на господина Холодницкого или других лиц с такой фамилией мы не выдавали", – сообщил сельский голова Белогородки Максим Зуев .

Читайте также: Очевидно, Назара Ивановича взяли на крючок, – эксперт об увольнении Холодницкого

В Колонщине еще один клочок земли принадлежит сестре Холодницкого, которая уже 20 лет живет в Италии. В сельсовете здесь также отмечают, что таких участков не выдавали. В селе Ходосовка, которое уже не входит в район, где работал Назар Холодницкий, также есть участок, принадлежащий семье антикоррупционного прокурора.

У меня нет элитной недвижимости, недвижимости в центре Киева у меня нет, у меня есть земельный участок, на который я имел право по закону. И я воспользовался. Еще начиная с 2009 года пробовал те заявления писать и получил аж 10 и 12 соток. Не о чем говорить,
– объяснил Назар Холодницкий.

Тоже самое говорит он и об участках сестры. Формально – нарушение закона отсутствует. Скорее, конфликт интересов. Вопрос, почему именно семья чиновника имеет так много земли – остается открытым.

Теги: Новости политики Новости Украины Приватизация Назар Холодницкий
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сегодня, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 508
Музей на Поштовій: боротьба триває
сегодня, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 297
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 794
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сегодня, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 139
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сегодня, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 3117
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук