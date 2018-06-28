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Земля Холодницького: антикорупційний прокурор пояснив, звідки у нього земельні ділянки

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За даними Центру протидії корупції, антикорупційний прокурор Назар Холодницький та його родина отримали шість земельних ділянок під Києвом. Холодницький пояснив, що лише скористався своїм законним правом.

Конституція України гарантує рівність перед законом усіх громадян. У Земельному кодексі вказано, що кожен громадянин має право на безкоштовний клаптик української землі. Проте, виявляється, що насправді перед законом рівні не всі. 

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Назар Холодницький та члени його родини отримали земельні ділянки у селі Михайлівка-Рубежівка, що у 16 кілометрах від Києва загальною площею 33 сотки. За інформацією Центру протидії корупції, родині антикорупційного прокурора виділили під безоплатну приватизацію. Будинок у цьому селі на землі аналогічної площі продається за ціною до 40 тисяч доларів США. Земля у полі коштує 500 доларів за сотку. Землю під забудову продають за 1000 доларів США і більше.


Село Михайлівка-Рубежівка, що біля Києва

У сільській раді кажуть, що ділянку справді може отримати будь-хто. За умови, якщо вона вільна та депутати проголосують. Проте зараз у піроритеті бійці та їх сім'ї. Родина ж Холодницького отримала свої ділянки ще за минулого керівництва. Цікаво, що розташовані вони у районі, у прокуратурі якого раніше працював Холодницький.

Це були інші люди. Але вони були досвідчені, не думаю що... Можливо, було доручення. не хочу говорити за інших людей, я не маю морального права, бо не була присутня, коли це відбувалось,
– заявила секретар сільської ради Михайлівки-Рубежівки Катерина Пасюк.

Ще дві ділянки належать Назару Холодницькому, їх він вказав у своїй декларації. Знаходяться вони у селі Білогородка, що в десяти кілометрах від Києва. Тут не знають, видали йому землю, чи сам купив. "Нічого не можу сказати, інформації в мене немає. Тому що приступив я до виконання своїх обов'язків 2015 року. З того часу земельних ділянок на пана Холодницького чи інших осіб з таким прізвищем ми не видавали", – повідомив сільський голова Білгородки Максим Зуєв.

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У Колонщині ще один клаптик землі належить сестрі Холодницького, яка вже 20 років мешкає в Італії. У сільраді тут також наголошують, що таких ділянок не видавали. У селі Ходосівка, яке вже не входить до району, де працював Назар Холодницький, також є ділянка, що належить родині антикорупційного прокурора.

У мене немає елітної нерухомості, нерухомості в центрі Києва в мене немає, в мене є та земельна ділянка, на яку я мав право по закону. І я скористався. Ще починаючи з 2009 року пробував ті заяви писати і отримав аж 10 і 12 соток. Немає про що говорити,
– пояснив Назар Холодницький. 

Теж саме говорить він і про ділянки сестри. Формально – порушення закону відсутнє. Скоріше, конфлікт інтересів. Запитання, чому саме родина чиновника має так багато землі – залишається відкритим.

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький Приватизація
Джерело: 24 канал
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