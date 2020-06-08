Лето ассоциируется у нас с сезоном разных сочных ягод. А правильно ли мы произносим их названия? Проверьте себя в нашем материале.

Сезон ягод уже начался с ранних сортов клубники и черешни. Эти лакомства уже стали символом жаркого лета, отмечает "Радио "Максимум".

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Самые распространенные ягоды в Украине

Одна из самых популярных ягод, которую выращивают почти на каждом огороде, на балконе или даже на подоконнике!

Неправильно – клубніка (на русском "клубника");

На украинском – полуниця.



Полуниця, а не "клубніка"! / Фото: healthapple.info

Маленькая красная ягодка, которая растет в лесах на опушках, на полянах, среди кустарников.

Неправильно – земляніка;

На украинском – суниця.

Очень сочный и самостоятельный плод, который лучше есть без дополнительных подсластителей.

Неправильно – єжевіка;

На украинском – ожина.

А вы знаете, что такое белая или красная смородина? А ели ее с куста?

Неправильно – біла (червона) смородина;

На украинском – біла (червона) порічка.

А черная смородина – это универсальная ягода, которую можно есть просто так, добавлять в пироги, компоты или варить варенье.

Неправильно – чорна смородина;

На украинском – смородина.

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Красные ягодки, из которых надо сделать варенье!

Неправильно – брусника;

На украинском – брусниця.

Клюкву засушивают на зиму, чтобы потом добавлять в напитки или выпечку. Кислая нотка придает ягоде особенно выразительный вкус.

Неправильно – клюква;

На украинском – журавлина.



Полезные летние ягодки / Фото: menslife.com

Маленькая ягодка, но у нее столько полезных свойств! Кроме того, она очень вкусная.

Неправильно – чорника (на русском "черника");

На украинском – чорниця.

Вкусная и полезная, но и недешевая ягода – голубика. От черники отличается большим размером и голубовато-серым цветом.

Неправильно – голубіка (на русском "голубика");

На украинском – лохина.

Крыжовник растет на кусте с колючками, но эти вкусные ягоды стоят того, чтобы немного оцарапаться.