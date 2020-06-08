"Земляніка" или "суниця": как правильно называть ягоды по-украински
Лето ассоциируется у нас с сезоном разных сочных ягод. А правильно ли мы произносим их названия? Проверьте себя в нашем материале.
Сезон ягод уже начался с ранних сортов клубники и черешни. Эти лакомства уже стали символом жаркого лета, отмечает "Радио "Максимум".
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Самые распространенные ягоды в Украине
Одна из самых популярных ягод, которую выращивают почти на каждом огороде, на балконе или даже на подоконнике!
- Неправильно – клубніка (на русском "клубника");
- На украинском – полуниця.
Полуниця, а не "клубніка"! / Фото: healthapple.info
Маленькая красная ягодка, которая растет в лесах на опушках, на полянах, среди кустарников.
- Неправильно – земляніка;
- На украинском – суниця.
Очень сочный и самостоятельный плод, который лучше есть без дополнительных подсластителей.
- Неправильно – єжевіка;
- На украинском – ожина.
А вы знаете, что такое белая или красная смородина? А ели ее с куста?
- Неправильно – біла (червона) смородина;
- На украинском – біла (червона) порічка.
А черная смородина – это универсальная ягода, которую можно есть просто так, добавлять в пироги, компоты или варить варенье.
- Неправильно – чорна смородина;
- На украинском – смородина.
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Красные ягодки, из которых надо сделать варенье!
- Неправильно – брусника;
- На украинском – брусниця.
Клюкву засушивают на зиму, чтобы потом добавлять в напитки или выпечку. Кислая нотка придает ягоде особенно выразительный вкус.
- Неправильно – клюква;
- На украинском – журавлина.
Полезные летние ягодки / Фото: menslife.com
Маленькая ягодка, но у нее столько полезных свойств! Кроме того, она очень вкусная.
- Неправильно – чорника (на русском "черника");
- На украинском – чорниця.
Вкусная и полезная, но и недешевая ягода – голубика. От черники отличается большим размером и голубовато-серым цветом.
- Неправильно – голубіка (на русском "голубика");
- На украинском – лохина.
Крыжовник растет на кусте с колючками, но эти вкусные ягоды стоят того, чтобы немного оцарапаться.
- Неправильно – крижовник;
- На украинском – аґрус.