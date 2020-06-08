"Земляніка" чи "суниця": як правильно називати ягоди українською
Літо асоціюється у нас із сезоном різних соковитих ягід. А чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірте себе у нашому матеріалі.
Сезон ягід уже розпочався з ранніх сортів полуниця та черешні. Ці смаколики – вже стали символом спекотного літа, зазначає "Радіо "Максимум".
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Найпоширеніші ягоди в Україні
Одна з найпопулярніших ягід, яку вирощують майже на кожному городі, або на балконі чи навіть на підвіконні!
- Неправильно – клубніка (з російської "клубника");
- Українською – полуниця.
Полуниця, а не "клубніка"! / Фото: healthapple.info
Маленька червона ягідка, яка росте в лісах на узліссях, на галявинах, серед чагарників.
- Неправильно – земляніка;
- Українською – суниця.
Дуже соковитий і самостійний плід, який краще їсти без інших додаткових підсолоджувачів.
- Неправильно – єжевіка;
- Українською – ожина.
А ви знаєте, що таке порічка? А їли колись її з куща?
- Неправильно – біла або червона смородина;
- Українською – біла або червона порічка.
А смородина – це універсальна ягода, яку можна їсти просто так, або додавати до пирогів, компотів чи до варення.
- Неправильно – чорна смородина;
- Українською – смородина.
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Червоні ягідки, з яких треба зробити варення!
- Неправильно – брусника;
- Українською – брусниця.
Журавлину засушують на зиму, щоб потім додавати до напоїв чи випічки. Кисла нотка додає особливо виразного смаку ягоді.
- Неправильно – клюква;
- Українською – журавлина.
Корисні літні ягідки / Фото: menslife.com
Маленька ягідка, але має стільки корисних властивостей! Крім того, вона дуже смачна.
- Неправильно – чорника (з російської "черника");
- Українською – чорниця.
Смачна і корисна, але й недешева ягода – лохина. Від чорниці відрізняється більшим розміром і блакитно-сірим кольором.
- Неправильно – голубіка (з російської "голубика");
- Українською – лохина.
Аґрус росте на кущі з колючками, але ці смачні ягоди варті того, щоб трохи поколотись.
- Неправильно – крижовник;
- Українською – аґрус.