Літо асоціюється у нас із сезоном різних соковитих ягід. А чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірте себе у нашому матеріалі.

Сезон ягід уже розпочався з ранніх сортів полуниця та черешні. Ці смаколики – вже стали символом спекотного літа, зазначає "Радіо "Максимум".

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Найпоширеніші ягоди в Україні

Одна з найпопулярніших ягід, яку вирощують майже на кожному городі, або на балконі чи навіть на підвіконні!

Неправильно – клубніка (з російської "клубника");

Українською – полуниця.



Полуниця, а не "клубніка"! / Фото: healthapple.info

Маленька червона ягідка, яка росте в лісах на узліссях, на галявинах, серед чагарників.

Неправильно – земляніка;

Українською – суниця.

Дуже соковитий і самостійний плід, який краще їсти без інших додаткових підсолоджувачів.

Неправильно – єжевіка;

Українською – ожина.

А ви знаєте, що таке порічка? А їли колись її з куща?

Неправильно – біла або червона смородина;

Українською – біла або червона порічка.

А смородина – це універсальна ягода, яку можна їсти просто так, або додавати до пирогів, компотів чи до варення.

Неправильно – чорна смородина;

Українською – смородина.

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Червоні ягідки, з яких треба зробити варення!

Неправильно – брусника;

Українською – брусниця.

Журавлину засушують на зиму, щоб потім додавати до напоїв чи випічки. Кисла нотка додає особливо виразного смаку ягоді.

Неправильно – клюква;

Українською – журавлина.



Корисні літні ягідки / Фото: menslife.com

Маленька ягідка, але має стільки корисних властивостей! Крім того, вона дуже смачна.

Неправильно – чорника (з російської "черника");

Українською – чорниця.

Смачна і корисна, але й недешева ягода – лохина. Від чорниці відрізняється більшим розміром і блакитно-сірим кольором.

Неправильно – голубіка (з російської "голубика");

Українською – лохина.

Аґрус росте на кущі з колючками, але ці смачні ягоди варті того, щоб трохи поколотись.