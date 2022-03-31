Свое мнение пресс-секретарь министра энергетики высказала в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале. Она считает, что прежде всего Россия должна избавиться от ядерного оружия.

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Демилитаризация и энергоносители

"И должна быть (Россия – 24 канал) полностью демилитаризована – это именно, что они хотели сделать с Украиной", – подчеркнула Зеркаль.

Кроме этого, по мнению пресс-секретаря министра энергетики, государство-агрессор должно избавиться от рычага влияния, которым являются энергоносители.

Психическое очищение

Также Зеркаль считает, что Россия должна пройти и психическое очищение. Уровень поддержки войны показывает, что население – больное и его нужно лечить.

"Должны быть психиатры, которые поработают с этими людьми и вернут их в сознание. Поддержка уничтожения соседей это – ненормально, это – психическое заболевание", – сказала пресс-секретарь.

Отметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.

Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта