Свою думку речниця міністра енергетики висловила в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі. Вона вважає, що насамперед Росія повинна позбутися ядерної зброї.

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Демілітаризація та енергоносії

"І повинна бути (Росія – 24 канал) повністю демілітаризована – це саме, що вони хотіли зробити з Україною", – наголосила Зеркаль.

Окрім цього, на думку речниці міністра енергетики, держава-агресорка повинна позбутися важеля впливу, яким є енергоносії.

Психічне очищення

Також Зеркаль вважає, що Росія повинна пройти і психічне очищення. Рівень підтримки війни показує, що населення – хворе і його потрібно лікувати.

"Повинні бути психіатри, які попрацюють з цими людьми і повернуть їх до тями. Підтримка знищення сусідів це – ненормально, це – психічне захворювання", – сказала речниця.

Зауважимо! Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня