Свою думку речниця міністра енергетики висловила в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі. Вона вважає, що насамперед Росія повинна позбутися ядерної зброї.
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Демілітаризація та енергоносії
"І повинна бути (Росія – 24 канал) повністю демілітаризована – це саме, що вони хотіли зробити з Україною", – наголосила Зеркаль.
Окрім цього, на думку речниці міністра енергетики, держава-агресорка повинна позбутися важеля впливу, яким є енергоносії.
Психічне очищення
Також Зеркаль вважає, що Росія повинна пройти і психічне очищення. Рівень підтримки війни показує, що населення – хворе і його потрібно лікувати.
"Повинні бути психіатри, які попрацюють з цими людьми і повернуть їх до тями. Підтримка знищення сусідів це – ненормально, це – психічне захворювання", – сказала речниця.
Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня