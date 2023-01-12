Зеркало состояния российского флота: почему "Адмирал Кузнецов" постоянно находится в ремонте

Сообщается, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. Его никак не могут отремонтировать.

Этот корабль был построен на Николаевском судостроительном заводе. В 1991 он пришел на внешний рейд Севастополя. Фактически, командир корабля его похитил на северный флот России. Он не выполнил приказ президента Украины находиться на месте и через два месяца корабль был на северном флоте. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко.

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По словам Рыженко, судно построено под определенные технические стандарты обслуживания, которое должно было производиться предприятием, собственно изготовившим этот корабль. Там очень интересная энергетическая установка – котлотурбинная (паровые котлы).

Нужны специалисты, знающие, как эти механизмы работают. Когда корабль пришел на северный флот, начался очень серьезный экономический коллапс. В течение длительного времени он просто стоял у пирса, нормального обслуживания не было,

– отмечает заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах.

Впоследствии его несколько раз реанимировали. Он немного походил по северу России, говорит военный эксперт, однажды вышел в Средиземное море – утопил там два самолета во время проведения операций и вернулся. После этого судно находится в продолжительном ремонте.

Из открытых российских источников известно, что было очень много скандалов по поводу ремонта корабля. Сначала был пожар, потом на него упал плавучий кран, впоследствии утонул единственный плавдок, на котором можно проводить ремонт. Кроме того, были махинации с денежными средствами.

Срок сдачи этого корабля постоянно переносится. Сейчас речь идет о том, что, возможно, он выйдет в 2024 – 2025 годах, когда ему будет практически 35 лет службы. Это постоянно затягивается,

– отмечает Рыженко.

Оборудование там 80-х годов, добавляет он, поэтому существенной конкуренции судно не составляет – несмотря на то, что там, возможно, и есть авиакрыло.

Согласно новой морской доктрине россияне планируют строительство 3 авианосцев, которые могут стоить около 12 миллионов долларов каждый. Это даже без инфраструктуры, только платформа.

"Адмирал Кузнецов" показывает, что состояние промышленности такое, что они не могут отремонтировать 40-летний авианосец – не то что построить новые. Это зеркало состояния общего состояния русского флота, а, возможно, и всей России. Без конца что-то латают, но результата не очень много", – подытожил Рыженко.

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