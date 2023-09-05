Кулеба отреагировал на призыв Эрдогана "смягчить подход" относительно зерновой сделки

После встречи с Путиным в Сочи президент Турции заявил, что Украине якобы "необходимо смягчить свой подход" для возобновления зернового соглашения. Однако наше государство будет стоять на защите всех принципиальных позиций.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел, передает 24 Канал. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что перед встречей Эрдогана с российским дикктатором украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной и четко все разъяснили.

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"Мы не должны быть заложниками российского шантажа"

Наша позиция справедлива – мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а затем приглашает всех их решать,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а затем принимать решения.

"Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в частности, по санкционному давлению на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России", – подчеркнул министр.

Кстати говоря! Накануне дипломат также заявлял, что Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена. Однако, не путем выполнения прихотей и шантажа России, потому что никаких правовых политических оснований для выхода из соглашения у оккупантов не было. Также Дмитрий Кубела подчеркнул, что если пойти на уступки агрессору сейчас, то через месяц он снова выйдет и выдвинет новые требования.

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Что именно сказал Эрдоган

Прежде всего, напомним, что турецкий лидер встретился с военным преступником Путиным 4 сентября в Сочи. На совместной пресс-конференции Эрдоган прокомментировал возобновление зернового соглашения.

Для того чтобы иметь возможность делать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет устремляться в наименее развитые нищие африканские страны,

– заявил глава государства.

Также сказал, что Турция подготовила новое предложение ООН по возобновлению зернового соглашения, которое предусматривает "важные улучшения".

"С турецкой стороны я верю, что в ближайшее время мы сможем достичь решения, которое оправдает ожидания (по зерновому соглашению – 24 Канал)", – отметил Эрдоган.