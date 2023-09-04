Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что также для оккупантов важно уничтожить то зерно, которое находится в этих портах.

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"Рени, Измаил, Одесса. Они сейчас методически уничтожают, чтобы потом сказать: "Окей, мы согласны". Украина говорит: "У нас ничего нет, вы сами разрушили", – сказал Ступак.

Тогда вместо украинского зерна россияне могут предложить миру российское зерно. Мол, у них его достаточно, и они могут его продавать.

Цель – две такие крупные стратегии России: первая – это выбросить Украину из зерновой сделки, чтобы она больше "не мешала",

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Во-вторых, враг хочет лишить Украину поступления большого объема валюты. Ведь украинское зерно хорошо продается. Последние 32 миллиона тонн зерна продались отлично. Так, например, больше всего зерна купил Китай – 8 миллионов тонн. 5,5 миллионов тонн купила Испания, а Турция – 3 миллиона тонн.

"Действительно очень большие поступления валюты в страну, которая воюет", – сказал Иван Ступак.

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Какова цель России

Те деньги, которые Украина получает от западных партнеров как помощь, не могут пойти на финансирование войны. Их нельзя потратить на зарплаты военным, закупку техники, оборудования и боеприпасов. Все эти средства идут только на обеспечение гражданского сектора. А деньги из того, что производят в Украине, а впоследствии экспортируют, идут на военные нужды.

"Россия так пытается существенно снизить наши способности финансировать нашу армию", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

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