Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что также для оккупантов важно уничтожить то зерно, которое находится в этих портах.
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"Рени, Измаил, Одесса. Они сейчас методически уничтожают, чтобы потом сказать: "Окей, мы согласны". Украина говорит: "У нас ничего нет, вы сами разрушили", – сказал Ступак.
Тогда вместо украинского зерна россияне могут предложить миру российское зерно. Мол, у них его достаточно, и они могут его продавать.
Цель – две такие крупные стратегии России: первая – это выбросить Украину из зерновой сделки, чтобы она больше "не мешала",
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Во-вторых, враг хочет лишить Украину поступления большого объема валюты. Ведь украинское зерно хорошо продается. Последние 32 миллиона тонн зерна продались отлично. Так, например, больше всего зерна купил Китай – 8 миллионов тонн. 5,5 миллионов тонн купила Испания, а Турция – 3 миллиона тонн.
"Действительно очень большие поступления валюты в страну, которая воюет", – сказал Иван Ступак.
Чего хочет Россия от зерновой сделки: смотрите видео
Какова цель России
Те деньги, которые Украина получает от западных партнеров как помощь, не могут пойти на финансирование войны. Их нельзя потратить на зарплаты военным, закупку техники, оборудования и боеприпасов. Все эти средства идут только на обеспечение гражданского сектора. А деньги из того, что производят в Украине, а впоследствии экспортируют, идут на военные нужды.
"Россия так пытается существенно снизить наши способности финансировать нашу армию", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.
Встреча Путина и Эрдогана по поводу зерновой сделки
- В Сочи, 4 сентября, президент Турции приехал на встречу с российским диктатором. Кроме Реджепа Эрдогана, приехали турецкие министры и первая леди Эмине Эрдоган. Главная тема встречи – восстановление зернового коридора.
- Владимир Путин на совместной конференции с президентом Турции заявил, что Россия готова "реанимировать" инициативу. Однако бункерный дед хочет, чтобы Запад отменил санкции на экспорт российской агропродукции. Он заявил, что страну-агрессора якобы "заставили выйти" из зерновой сделки.
- Реджеп Эрдоган заявил, что "широко обсудил" с Путиным зерновое соглашение. Он отметил, что оно играло большую роль в предотвращении продовольственного кризиса. Президент Турции убежден, что "новый пакет предложений" по зерновой инициативе может способствовать ее возобновлению. Эрдоган добавил, что Турция сделала "предложения" по решению насчёт соглашения. Однако они "не оправдали ожиданий" Кремля насчёт безопасности. В результате переговоров Россия и Турция не договорились о возобновлении зернового соглашения.
- Турция и ООН подготовили новые предложения по возобновлению зерновой сделки. Так они предлагают подключить к SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка. А еще – разблокировать замороженные активы компаний, которые производят удобрения в Европе.
- Недавно МИД России обнародовал так называемый "новый план" транспортировки "российского зерна" в Африканские страны. Такой план якобы должен заменить Черноморскую инициативу.