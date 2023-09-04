Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що також для окупантів важливо знищити те зерно, яке перебуває в цих портах.
До теми Відновлення зернової угоди: кому воно вигідніше – Росії чи Україні
"Рені, Ізмаїл, Одеса. Вони зараз методично знищують, щоби потім сказати: "Окей, ми згодні". Україна каже: "У нас нічого немає, ви самі зруйнували", – сказав Ступак.
Тоді замість українського зерна росіяни можуть запропонувати світу російське зерно. Мовляв, у них його вдосталь, і вони можуть його продавати.
На меті дві такі великі стратегії Росії: перша – це викинути Україну із зернової угоди, щоби вона більше "не заважала",
– наголосив ексспівробітник СБУ.
По-друге, ворог хоче позбавити Україну надходження великого обсягу валюти. Адже українське зерно добре продається. Останні 32 мільйони тонн зерна продалися прекрасно. Так, наприклад, найбільше зерна купив Китай – 8 мільйонів тонн. 5,5 мільйонів тонн купила Іспанія, а Туреччина – 3 мільйони тонн.
"Дійсно дуже великі надходження валюти в країну, яка воює", – сказав Іван Ступак.
Чого хоче Росія від зернової угоди: дивіться відео
Яка мета Росії
Ті гроші, які Україна отримує від західних партнерів як допомогу, не можуть піти на фінансування війни. Їх не можна витратити на зарплати військовим, закупівлю техніки, обладнання та боєприпасів. Усі ці кошти йдуть лише на забезпечення цивільного сектору. А гроші з того, що виготовляють в Україні, а згодом експортують, йдуть на військові потреби.
"Росія так намагається суттєво зменшити наші спроможності фінансувати нашу армію", – наголосив колишній співробітник СБУ.
Зустріч Путіна та Ердогана щодо зернової угоди
- У Сочі, 4 вересня, президент Туреччини приїхав на зустріч із російським диктатором. Окрім Реджепа Ердогана приїхали турецькі міністри та перша леді Еміне Ердоган. Головна тема зустрічі – відновлення зернового коридору.
- Владімір Путін на спільній конференції з президентом Туреччини заявив, що Росія готова "реанімувати" ініціативу. Однак, бункерний дід хоче, аби Захід скасував санкції на експорт російської агропродукції. Він заявив, що країну-агресорку нібито "змусили вийти" із зернової угоди.
- Реджеп Ердоган заявив, що "широко обговорив" з Путіним зернову угоду. Він зауважив, що вона мала велику роль у запобіганні продовольчої кризи. Президент Туреччини переконаний, що "новий пакет пропозицій" щодо зернової ініціативи може сприяти її відновленню. Ердоган додав, що Туреччина зробила "пропозиції" щодо вирішення угоди. Однак, вони "не виправдали очікувань" Кремля щодо безпеки. У результаті переговорів Росія та Туреччина не домовилися про відновлення зернової угоди.
- Туреччина та ООН підготували нові пропозиції щодо відновлення зернової угоди. Так вони пропонують підключити до SWIFT дочірню компанію Россельхозбанку. А ще – розблокувати заморожені активи компаній, які виробляють добрива в Європі.
- Нещодавно МЗС Росії оприлюднило так званий "новий план" транспортування "російського зерна" до Африканських країн. Такий план буцімто мав би замінити Чорноморську ініціативу.