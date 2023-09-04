Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що також для окупантів важливо знищити те зерно, яке перебуває в цих портах.

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"Рені, Ізмаїл, Одеса. Вони зараз методично знищують, щоби потім сказати: "Окей, ми згодні". Україна каже: "У нас нічого немає, ви самі зруйнували", – сказав Ступак.

Тоді замість українського зерна росіяни можуть запропонувати світу російське зерно. Мовляв, у них його вдосталь, і вони можуть його продавати.

На меті дві такі великі стратегії Росії: перша – це викинути Україну із зернової угоди, щоби вона більше "не заважала",

– наголосив ексспівробітник СБУ.

По-друге, ворог хоче позбавити Україну надходження великого обсягу валюти. Адже українське зерно добре продається. Останні 32 мільйони тонн зерна продалися прекрасно. Так, наприклад, найбільше зерна купив Китай – 8 мільйонів тонн. 5,5 мільйонів тонн купила Іспанія, а Туреччина – 3 мільйони тонн.

"Дійсно дуже великі надходження валюти в країну, яка воює", – сказав Іван Ступак.

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Яка мета Росії

Ті гроші, які Україна отримує від західних партнерів як допомогу, не можуть піти на фінансування війни. Їх не можна витратити на зарплати військовим, закупівлю техніки, обладнання та боєприпасів. Усі ці кошти йдуть лише на забезпечення цивільного сектору. А гроші з того, що виготовляють в Україні, а згодом експортують, йдуть на військові потреби.

"Росія так намагається суттєво зменшити наші спроможності фінансувати нашу армію", – наголосив колишній співробітник СБУ.

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