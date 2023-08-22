Глава МИД Турции едет в Украину, чтобы обсудить зерновую инициативу, – СМИ

Хакан Фидан – глава МИД Турции – прибудет в Украину. Целью визита станет обсуждение зерновой инициативы.

О предстоящем визите сообщают турецкие дипломатические источники. Турция заинтересована в том, чтобы стать посредницей между Россией и Украиной для возобновления черноморского зернового соглашения.

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Сообщается, что визит запланирован на 25 августа.

Украина создала зерновой коридор

В августе 2023 Украина создала зерновой коридор. Об этом наше государство сообщило в обращении к Международной морской организации (IMO). Та в свою очередь признала международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

Российские военно-морские позиции в Черном море, вероятно, еще не принесли желаемого эффекта, и Россия, вероятно, пытается продвигать собственные инициативы по экспорту российского и украденного украинского зерна, чтобы еще больше взорвать потенциальный успех созданного Украиной зернового коридора,

– заявили аналитики.

Первым из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte. Владимир Зеленский отреагировал на событие и подчеркнул это важный шаг к возобновлению судоходства в Черном море. Украинский президент подчеркнул, что море должно быть безопасным для всех.