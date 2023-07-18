Российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что диктатор Владимир Путин цинично шантажирует мир зерновой сделкой. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно Россия вышла из зерновой сделки: цена на пшеницу достигла важной отметки

Известно, что одним из ключевых условий страны-террористки было подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. К тому же выяснилось, что в обмен на продление соглашения по экспорту зерна Кремль потребовал снять санкции на поставку запчастей в Россию.

"А как запчасти связаны с зерновым соглашением? К чему здесь поставки запчастей? Надо выяснять, что они (россияне – 24 Канал) требуют и что лоббирует генсек ООН Антониу Гутерреш. Но извините, есть разумные пределы. Они завтра скажут, чтобы признали Крым российским и тогда продлят зерновую сделку", – сказал российский правозащитник.

Приедет ли Путин в Турцию: смотрите видео

Уговорит вернуться

Кремлевский узурпатор находится в плохом положении. Он слаб и по нему можно бить. Фейгин прогнозирует, что с Россией все же договорятся. Скорее всего, президент Турции Реджеп Эрдоган уговорит Путина вернуться в зерновую сделку.

Кроме того, он предполагает, что глава Кремля не приедет в Турцию. И причина не только во взрыве на Крымском мосту или возвращении азовцев. Выезд за границу опасен для Путина. Вопросом безопасности диктатор сейчас очень озадачен. Вряд ли и Эрдоган приедет в Москву.

Обратите внимание! Эрдоган заявил СМИ, что Путин в августе приедет в Турцию.

"Наверное, у Эрдогана есть такие рычаги влияния. Возможно это денежные или коррупционные отношения, но рычаги должны быть. Эрдоган всегда уверенно держался. Если бы их (рычагов влияния – 24 Канал) вообще никаких не было, то зачем ему было бы раздражать Путина и отпускать азовцев ", – отметил российский правозащитник.

Вероятно, Эрдоган знает и понимает то, что заставляет Путина оставаться лояльным партнером к нему.

Россия вышла из зерновой сделки