В МИД поблагодарили ООН и Турцию за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает 24 канал.
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В МИД объяснили возвращение России к зерновому соглашению
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.
Накануне диктатор Владимир Путин сказал, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях.
Николенко подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. К тому же, украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения.
Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности,
– подчеркнул спикер МИД.
Он добавил, что никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало. Николенко считает, что Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.
"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок", – отметил Николенко.
Что известно о выходе России из зернового соглашения
- Ранее Россия сообщила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Впоследствии в ООН заявили, что договоренности остаются в силе. Так, проверка судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов, продолжится.
- Это заявление России повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. Цены достигли двухнедельного максимума.
- Несмотря на заявления Кремля, за два дня прошло 17 судов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что ООН согласовала 8 кораблей на 3 ноября.
- 2 ноября президент Турции Эрдоган заявил, что Россия согласилась снова присоединиться к черноморскому соглашению по экспорту зерна.
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