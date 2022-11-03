В МИД поблагодарили ООН и Турцию за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает 24 канал.

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В МИД объяснили возвращение России к зерновому соглашению

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.

Накануне диктатор Владимир Путин сказал, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

Николенко подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. К тому же, украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения.

Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности,

– подчеркнул спикер МИД.

Он добавил, что никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало. Николенко считает, что Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок", – отметил Николенко.

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