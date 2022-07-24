Несмотря на провокации со стороны кремля, Украине не следует исходить из этого соглашения. Это возможность реализовать экспорт зерна, который является критически важным. Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук.

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Классический подход россиян

Традиционно для себя россияне начали прибегать ко лжи и убеждать всех, что к обстрелу Одесского порта они не причастны. Затем стране-агрессору пришлось признать, что удар нанесли именно российские военные. Так, Москва в очередной раз показала миру, что любые договоренности с ней напрасны.

Сначала они говорят, что ничего не было. Когда поступают доказательства, что было, они придумывают разные объяснения и версии, которыми пытаются заполнить информационное пространство,

– отметил политолог.

Яркий пример – сбивание малайзийского боинга в 2014 году. "Они так работают, это их методика, отработанная схема", – сказал Олещук.

Версия о призыве россии к перемирию

По мнению Олещука, обстрел Одесского порта может быть намеком кремля, который нужно заключать определенное перемирие. Иначе ракеты будут прилетать снова.

Они выпустили всех своих агентов влияния, убеждающих мир в том, что с путиным необходимо мириться,

– подчеркнул он.

Зачем россияне пошли на переговоры

По словам политолога, если украинское зерно не попадет на мировые рынки, это сыграет на руку россиянам. Именно поэтому они заблокировали возможность его вывоза.

"Таким образом, они создают кризис, нестабильность в мире, повышают цены на собственное зерно, которое также не вывозят. Таким образом они создают ситуацию, в которой правительства мира начнут давить на Украину", – подчеркнул Олещук.

Он предполагает, что россияне пытались втянуть Украину в какие-то новые переговоры с результатом, подобным Минским договоренностям. Но Украина не вступила в эту игру.

Украина в принципе не вела никаких переговоров с россией. Она вела переговоры только через посредников – ООН и Турцию,

– сказал Олещук.

москва загнала себя в тупик

Сегодня россия оказалась в ситуации, когда она не хочет заключения договоренностей, но сказать об этом публично не может.

"Тогда она признается перед кучей правительств в Африке и Азии, с которыми она пытается налаживать достаточно позитивные отношения, что "мы морим вас голодом, чтобы использовать вас в своих политических целях", – отмечает политолог.

Следовательно, провокация с обстрелом Одесского порта может быть сделана для того, чтобы Украина сама отказалась от заключенных договоренностей.

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