Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он отметил, что Украине следует продать еще прошлогоднее зерно, а на подходе уже новый урожай. Пока его практически негде хранить.
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Политолог отметил, что лично видел, как фермеры на востоке и на юге Украины не знают, что делать с новым зерном. Они буквально его сушат на открытом воздухе.
"Например, я был на Днепропетровщине в одном хозяйстве, где видел как фермер разложил свое зерно с нового урожая во дворе. На мой вопрос "почему так?", сказал, что негде его складывать", – рассказал Тарас Семенюк.
Очевидно, что для нас это соглашение очень важно. И важно не только с точки зрения продать зерно, а это и прибыль государства,
– объяснил Тарас Семенюк.
По его словам, целый мир на нашей стороне. Они понимают, что украинское зерно должно уйти в те места, где его ожидают. Однако есть россия, которая имеет несколько иные планы и может навредить. Несмотря на это, в целом это соглашение можно оценивать положительно.
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Что известно о зерновом соглашении
- россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
- российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Двое и из них попали в Одесский порт.
- В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.