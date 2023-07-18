Президент Украины пообщался с африканскими журналистами, передает 24 Канал. Одна из представительниц СМИ отметила, что Зеленский ожидает сигнала от ООН и Турции. Она спросила главу государства, что будет в случае, если этого сигнала Украина не получит.

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Турция и ООН не согласятся: что будет дальше

Это значит, что нужно будет договариваться иначе. Больше вариантов нет. В противном случае будет просто большой дефицит. Потому что логистически сухопутным путём мы можем доставлять меньшие объемы. Это будет вызов для многих государств,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что ООН и Турция не должны бояться продлить зерновое соглашение без России. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы мы могли в дальнейшем пользоваться Черноморским коридором. Глава государства подчеркнул, что "мы не боимся".

Он добавил, что получил обращение от компаний-владельцев судов. Последние готовы продолжать поставлять зерно из нашего государства. При условии, что оно отпустит суда, а Турция будет пропускать их в Босфоре.

Обратите внимание! В очереди на отправку из портов уже стоят 29 кораблей. Все они ожидают зеленого света, чтобы отправиться с продовольствием дальше.

Заметим, что 17 июля на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление по поводу выхода России из зерновой сделки. Кроме того, он написал письмо диктатору из Кремля и призвал его сохранить договоренности.

Правда, он сразу же предложил России определенные уступки. Речь идет об альтернативе платежной системе SWIFT.

Мы создали индивидуальный механизм оплаты для Российского сельскохозяйственного банка через JPMorgan вне SWIFT,

– подытожил генсек.

Мол, если Россия не покинет зерновое соглашение, то сможет пользоваться этой возможностью рассчитываться в обход санкциям, наложенным на страну-агрессора.