Президент України поспілкувався з африканськими журналістами, інформує 24 Канал. Одна з представниць ЗМІ зауважила, що Зеленський очікує сигналу від ООН і Туреччини. Тож вона спитала главу держави, що буде у випадку, якщо цього сигналу Україна не отримає.

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Туреччина та ООН не погодяться: що буде далі

Це означає, що треба буде домовлятися інакше. Більше варіантів немає. В іншому випадку буде просто великий дефіцит. Тому що логістично сухопутним шляхом ми можемо доставляти менші обсяги. Це буде виклик для багатьох держав,

– наголосив глава держави.

Він наголосив на тому, що ООН та Туреччина не повинні боятися продовжити зернову угоду без Росії. За його словами, необхідно зробити все можливе, щоб ми могли надалі користуватися Чорноморським коридором. Глава держави підкреслив, що "ми не боїмося".

Він додав, що отримав звернення від компаній-власників суден. Останні готові продовжувати постачати зерно з нашої держави. За умови, що вона відпустить судна, а Туреччина пропускатиме їх у Босфорі.

Зверніть увагу! У черзі на відправлення з портів уже стоять 29 кораблів. Усі вони очікують на зелене світло, щоб вирушити з продовольством далі.

Зауважимо, що 17 липня під час брифінгу генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль з приводу виходу Росії з зернової угоди. Крім того, він написав листа диктаторові з Кремля та закликав його зберегти домовленості.

Правда, він відразу ж запропонував Росії певні поступки. Мовиться про альтернативу платіжній системі SWIFT.

Ми створили індивідуальний механізм оплати для Російського сільськогосподарського банку через JPMorgan поза SWIFT,

– підсумував генсек.

Мовляв, якщо Росія не покине зернову угоду, то зможе користуватися цією можливістю розраховуватися в обхід санкціям, накладеним на країну-агресорку.