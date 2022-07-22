Украинская делегация уже в Стамбуле

Украинская делегация уже прибыла в Стамбул. Ее возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, который и должен подписать соглашение о безопасном вывозе продовольствия из Украины.

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В рамках визита украинская сторона провела встречу с генсеком ООН.

От россии в Стамбул отправился шойгу

Как пишут российские СМИ, соглашение о создании зернового коридора в Черном море от россии и Турции подпишут министры обороны двух стран сергей шойгу и Хулуси Акар соответственно.

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков уже подтвердил, что шойгу отправился в Стамбул.

Мы можем подтвердить, что министр обороны шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед,

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Сообщается, что соглашение будет подписано в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписание должно состояться в 16:30 по местному времени в стамбульском Дворце Долмабахче.

Что известно о зерновом соглашении

россия долгое время блокирует вывоз зерна из украинских портов, разместив свои корабли в Черном море. кремль умышленно прибег к такому шагу, чтобы нанести удар по экономике Украины и спровоцировать мировой голод для давления стран Запада на Киев.

Посредником, чтобы разрешить продовольственный кризис, решила стать Турция и ООН. На переговорах Украине удалось добиться работы трех портов: "Одесса", "Южный", "Черноморск".

Соглашение предусматривает, что россия должна дать согласие на перемирие во время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения кремля по поводу контрабанды оружия.

В то же время в Офисе Президента подчеркнули, что Украина будет подписывать договоры с Турцией и ООН. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, наше государство не будет подписывать документ вместе с россией.

Подоляк заверил, что российские корабли не будут сопровождать суда с украинским зерном, а также вражеского транспорта не будет в наших портах.

Отметим, что при подписании соглашения российский диктатор владимир путин требовал снять все ограничения, связанные с поставками российского зерна. Об этом он заявил во время своего выступления в Иране. путин сказал, мол, США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, "если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия".

Цинизма заявлениям путина добавляет тот факт, что россия продолжает воровать украинское зерно с оккупированных территорий. 13 июля корабли россиян "матрос кошка" и "матрос пожинич", загруженные 54 тоннами краденого украинского зерна, безуспешно пытались зайти в ливанский порт Бейрут.

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