Так, представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона ответил на шутливый вопрос ведущей. Однако признал, что шутки – шутками, а российская пропаганда способна скормить своим гражданам любую выдумку, информирует 24 Канал.

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"Отряд спецназовцев"

Так, журналистка в шутку спросила о "саране-саперах, отрядах специально обученных кенгуру-насильников и акул", якобы имеющихся на вооружении военной разведкой для противодействия России. Она поинтересовалась, где всю эту "армию" прячет Буданов и когда будет привлечена жаба, которую как домашнее животное руководитель держит в своем кабинете.

Где держат лягушку, все видели в интервью. Пока лягушка не была замечена в реализации активных мероприятий и спецопераций,

– рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Смешно и горько": критичность на нуле

Он добавил, что нарративы, которые придумывает Россия, например, о боевых комарах, невозможно представить в цивилизованном обществе, где развито критическое мышление. Другое дело – Россия.

"Это действительно и смешно, и горько, потому что подобные маразмы по поводу боевых комаров нельзя представить себе в цивилизованном обществе, где развито критическое мышление, но в условной Северной Корее можно объяснить, что ты полетел в космос и выиграл чемпионат мира по футболу", – добавил представитель разведки.

По его словам, "современная Московщина, которая сейчас называется Россия, к этому состоянию уже приблизилась.

Он спрогнозировал, что отрезвление российского общества наступит и "будет очень болеть голова с похмелья".

Какие нелепости распространяет Россия

В октябре 2022 года на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Москвы при этой организации Василий Небензя вполне серьезно заявил о "боевых комарах" американцев.