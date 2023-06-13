Так, представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону відповів на жартівливе запитання ведучої. Однак, визнав, що жарти – жартами, а російська пропаганда здатна згодувати своїм громадянам будь-яку вигадку, інформує 24 Канал.

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"Загін спецпризначенців"

Так, журналістка жартома запитала про "сарану-саперів, загони спеціально навчених кенгуру-гвалтівників і акул", які нібито має на озброєнні військова розвідка для протидії Росії. Вона поцікавилася, де всю цю "армію" ховає Буданов і коли буде залучено жабу, яку як домашню тварину очільник тримає у своєму кабінеті.

Де тримають жабу, усі бачили в інтерв'ю. Поки що жаба не була помічена в реалізації активних заходів і спецоперацій,

— розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Смішно й гірко": критичність на нулі

Він додав, що наративи, які вигадує Росія, як от, про бойових комарів, неможливо уявити в цивілізованому суспільстві, де розвинене критичне мислення. Інша справа – Росія.

"Це справді й смішно, й гірко, бо подібні маразми щодо бойових комарів не можна уявити собі у цивілізованому суспільстві, де розвинене критичне мислення, але в умовній Північній Кореї можна пояснити, що ти полетів у космос і виграв чемпіонат світу з футболу", – додав представник розвідки.

За його словами, "сучасна Московщина, яка наразі називається Росія, до того стану вже наблизилася.

Він спрогнозував, що протверезіння російського суспільства настане і "буде дуже боліти голова з похмілля".

Які безглуздя поширює Росія

У жовтні 2022 року на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Москви при цій організації Василь Небензя цілком серйозно заявив про "бойових комарів" американців.