У курортному місті Хургада, що на узбережжі Червоного моря, російський турист зустрівся з акулою. Власне, це були останні хвилини його життя. Військові Збройних Сил вирішили віддячити рибі-хижаку за знищення потенційного окупанта.
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Героїню пам'ятатимуть
Зазначимо, що цей інцидент трапився за 30 метрів від берега та росіянина, який відправився до Кобзона, звати – Владімір Попов. Йому було 23 роки.
Через декілька днів військовий ЗСУ з ніком у твітері Yaroslav Kharkivskykh опублікував світлину, на який видно снаряд з підписом: "За акулу, не забудемо".
Хз, чи попали – нам не докладають, але пам'яті героя/їні (акулі – 24 Канал) присвяту зробили,
– також написав військовий.
Зі слів захисника зрозуміло, що Україна ніколи не забуде подвиг цієї великої риби.
Військовий присвятив снаряд акулі / Фото з твітера Yaroslav Kharkivskykh
Чи є реакція українців "етичною"?
- Колишній позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що люди, які жартують з цього інциденту, нібито морально деградують та "втрачають людяність". За його словами, українці, для яких смерть росіянина в Єгипті є чимось потішним, є варварами.
- Цікаво, що ці тези Арестовича надзвичайно співзвучні з тим, що згодом почали говорити російські псевдоліберали. Зокрема, журналістка Юлія Латиніна активно репостила у своєму твітері дописи ексрадника глави ОП та навіть приплела до цієї історії палестинців та ізраїльтян.
- Водночас відома українська інтелектуалка та письменниця Оксана Забужко написала, що спроби певних осіб в розпалі геноциду українців викликати відчуття провини за чорний гумор в цих самих українців є частиною кремлівських інформаційно-психологічних операцій.
До того ж що Латиніна, що Арестович "чомусь" забули згадати, як останніми днями, від підриву росіянами Каховської ГЕС, українці рятують життя домашніх улюбленців та свійських тварин. Звинувачувати таких людей в "моральній деградації" видається справді чимось дивним.