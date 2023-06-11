У курортному місті Хургада, що на узбережжі Червоного моря, російський турист зустрівся з акулою. Власне, це були останні хвилини його життя. Військові Збройних Сил вирішили віддячити рибі-хижаку за знищення потенційного окупанта.

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Героїню пам'ятатимуть

Зазначимо, що цей інцидент трапився за 30 метрів від берега та росіянина, який відправився до Кобзона, звати – Владімір Попов. Йому було 23 роки.

Через декілька днів військовий ЗСУ з ніком у твітері Yaroslav Kharkivskykh опублікував світлину, на який видно снаряд з підписом: "За акулу, не забудемо".

Хз, чи попали – нам не докладають, але пам'яті героя/їні (акулі – 24 Канал) присвяту зробили,

– також написав військовий.

Зі слів захисника зрозуміло, що Україна ніколи не забуде подвиг цієї великої риби.



Військовий присвятив снаряд акулі / Фото з твітера Yaroslav Kharkivskykh

Зверніть увагу! Українська мережа вибухнула мемами після цієї новини. Зокрема, користувачі писали, що вдячні акулі, та навіть згадували про очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який "дав бойове завдання" акулі.

Чи є реакція українців "етичною"?

Колишній позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що люди, які жартують з цього інциденту, нібито морально деградують та "втрачають людяність". За його словами, українці, для яких смерть росіянина в Єгипті є чимось потішним, є варварами.

Цікаво, що ці тези Арестовича надзвичайно співзвучні з тим, що згодом почали говорити російські псевдоліберали. Зокрема, журналістка Юлія Латиніна активно репостила у своєму твітері дописи ексрадника глави ОП та навіть приплела до цієї історії палестинців та ізраїльтян.

Водночас відома українська інтелектуалка та письменниця Оксана Забужко написала, що спроби певних осіб в розпалі геноциду українців викликати відчуття провини за чорний гумор в цих самих українців є частиною кремлівських інформаційно-психологічних операцій.

До того ж що Латиніна, що Арестович "чомусь" забули згадати, як останніми днями, від підриву росіянами Каховської ГЕС, українці рятують життя домашніх улюбленців та свійських тварин. Звинувачувати таких людей в "моральній деградації" видається справді чимось дивним.