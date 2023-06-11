В курортном городе Хургада, на побережье Красного моря, российский турист встретился с акулой. Это были последние минуты его жизни. Военные Вооруженных Сил решили отблагодарить рыбу-хищника за уничтожение потенциального оккупанта.

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Героиню будут помнить

Отметим, что этот инцидент произошел в 30 метрах от берега и россиянина, который отправился к Кобзону, звали Владимир Попов. Ему было 23 года.

Через несколько дней военный ВСУ с ником в твитере Yaroslav Kharkivskykh опубликовал фотографию, на которую виден снаряд с подписью: "За акулу, не забудем".

Хз, попали ли – нам не прилагают, но памяти героя/ини (акулы – 24 Канал) посвящение сделали,

– также написал военный.

Со слов защитника понятно, что Украина никогда не забудет подвиг этой великой рыбы.



Военный посвятил снаряд акуле / Фото с твитера Yaroslav Kharkivskykh

Обратите внимание! Украинская сеть взорвалась мемами после этой новости. В частности, пользователи писали, что благодарные акуле, и даже упоминали о главе Главного управления разведки Кирилле Буданове, который "дал боевую задачу" акуле.

Является ли реакция украинцев "нравственной"?

Бывший внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что люди, позволяющие себе шутить об этом, якобы морально деградируют и "теряют человечность". По его словам, украинцы, для которых смерть россиянина в Египте есть чем-то забавным, являются варварами.

Интересно, что эти тезисы Арестовича чрезвычайно созвучны с тем, что впоследствии стали говорить русские псевдолибералы. В частности, журналистка Юлия Латынина активно репостила в своем твитере сообщения экс-радника главы ОП и даже приплела к этой истории палестинцев и израильтян.

В то же время известна украинская интеллектуалка и писательница Оксана Забужко написала, что попытки определенных лиц в разгаре геноцида украинцев вызвать чувство вины за черный юмор у этих же украинцев являются частью кремлевских информационно-психологических операций.

К тому же, что Латынина, что Арестович "почему-то" забыли вспомнить, как в последние дни, от подрыва россиянами Каховской ГЭС, украинцы спасают жизнь домашних любимцев и домашних животных. Обвинять таких людей в "нравственной деградации" кажется действительно чем-то странным.