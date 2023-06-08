Пользователи начали придумывать, кто же "причастен" к нападению акулы. Конечно, не обошлось без шуток о Кирилле Буданове. Как украинцы отреагировали на инцидент в Египте – сообщает 24 Канал.

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Реакция соцсетей

Большинство мемов о трагическом случае в Египте о руководителе ГУР МО Кирилле Буданове. Украинцы придумали множество шуток: его и изображали в костюме акулы, и рисовали животное в аквариуме, и даже "наградили" его отличием.

Сеть "разорвали" мемы с Будановым и акулой / Фото из соцсетей

Украинцы уже нашли объяснение, почему акула могла съесть россиянина. В сети шутят, что гражданин страны-агрессорки якобы говорил, что "своих не бросаем", "Крым – наш" и всевозможные другие лозунги в поддержку путинского режима.

Акула "объяснила" свое нападение: смотрите видео

Некоторые в сети начали шутить, что акула помогла бороться с россиянами даже больше, чем ООН.



Акула "наказала" россиянина / фотография из соцсетей

Не смогли не упомянуть в сети и "Мистер Сидр", из-за которого в России произошло массовое отравление. По последним данным, от напитка погибли не менее 30 человек. Украинцы сравнили, что акула в Египте сделала для Украины больше чем ООН, но меньше смертоносного напитка.



Украинцы сравнили "эффективность" акулы, ООН и "Мистера Сидру" / Иллюстрация из соцсетей

Вспомнили в сети и российскую сеть быстрого питания, что "все не так однозначно" и даже придумали новое "оружие" – акула-дрон.

Больше мем из соцсетей – в карусели

Акула напала на россиянина в Египте

В курортном городе Хургада в Египте акула напала на россиянина, когда он был в воде. Российские пропагандисты рассказали, что по предварительным данным мужчина плавал вместе с девушкой в Красном море, как вдруг к нему подплыла акула. Женщине удалось спастись от этого инцидента, россиянин погиб.

Нападение акулы на человека зафиксировали очевидцы и опубликовали в сети.

В полиции Египта сообщили, что погибшим оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.